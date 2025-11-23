Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Adesso
Lunedì
4° / 12°
Martedì
7° / 14°
Mercoledì
6° / 11°
Giovedì
7° / 10°
Venerdì
7° / 9°
Sabato
6° / 9°
Domenica
4° / 11°
Lunedì
7° / 11°
Martedì
7° / 12°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Tornano le Giornate FAI per le scuole

Dal 24 al 29 novembre in sette località marchigiane, tra cui Senigallia

163 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Senigallia Concerti 2025/26 - Trio Nebelemeer - 30 novembre 2025
Scuola

Tornano nella settimana dal 24 al 29 novembre le “Giornate FAI per le scuole”manifestazione interamente dedicata alle scuole che da quattordici anni la Fondazione organizza in tutta Italia su modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno.

Nelle Marche 13 aperture in 7 località: Pesaro, Senigallia, Jesi, Fabriano, San Severino Marche, Treia, Ascoli Piceno. Gli Apprendisti Ciceroni che faranno da narratori sono 632 di circa 25 Istituti diversi.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura