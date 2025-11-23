Tornano le Giornate FAI per le scuole
Dal 24 al 29 novembre in sette località marchigiane, tra cui Senigallia
163 Letture0 commenti
Tornano nella settimana dal 24 al 29 novembre le “Giornate FAI per le scuole”, manifestazione interamente dedicata alle scuole che da quattordici anni la Fondazione organizza in tutta Italia su modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno.
Nelle Marche 13 aperture in 7 località: Pesaro, Senigallia, Jesi, Fabriano, San Severino Marche, Treia, Ascoli Piceno. Gli Apprendisti Ciceroni che faranno da narratori sono 632 di circa 25 Istituti diversi.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!