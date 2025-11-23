Domenica 23 novembre 2025 una escursione alla Rocca di Santa Lucia Organizza associazione Confluenze. Prenotazioni entro sabato 22

L’associazione Confluenze organizza per domenica 23 novembre 2025 una escursione alla Rocca di Santa Lucia, tra le antiche vie di transumanza e i prodotti delle fertili terre del Potenza

Escursione nell’alta valle del Potenza, al cospetto della mole imponente di una delle vette più iconiche della catena umbro-marchigiana, il monte Pennino, il cui oronimo trae origine da Pen, il dio celtico delle cime. In un sentiero che segue antichi tracciati di transumanza, attraverseremo boschi di carpino, acero e faggio, raggiungendo i ruderi della Rocca di Santa Lucia.

Fondata nell’XI secolo da Rodolfo di Monaldo III dei Conti longobardi di Nocera, la Rocca, grazie anche al contesto naturalistico di rara bellezza in cui è inserita, risulta testimonianza architettonica civile fra le più suggestive d’Appennino. Al termine dell’escursione ci trasferiremo a Laverino, piccolo centro abitato nei pressi del passo del Cornello, celebre per la produzione di un fagiolo (Presidio Slow Food) – giunto nelle Marche nel XVI secolo al seguito di spagnoli e portoghesi – che ha trovato il suo habitat ideale in questa piccola valle pedemontana lambita dalle acque del Potenza.

Ad accoglierci in paese troveremo i soci del locale circolo Acli, i quali ci prepareranno un lauto pranzo a base di prodotti tipici del territorio; menu: antipasto crescia con lardo aromatizzato di cinta senese “tipo Colonnata” e pecorino locale con marmellata fatta in casa di cipolla di Tropea, primo Fettuccine al sugo secco e funghi con panna e salsiccia, secondo salsicce con ricetta del posto e costarelle in bianco alla brace, contorno patate con fiorfiore di finocchiello al forno a legna, dessert Crescia fogliata di Laverino; vino, acqua e caffè € 25. Possibilità di pranzo al sacco.

Caratteristiche tecniche dell’itinerario

Lunghezza: km. 8

Dislivello: m. 400

Durata: 3 ore (escluse soste)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Equipaggiamento

Scarpe da trekking con suola scolpita, pantaloni lunghi da trekking, t-shirt traspirante, pile, giacca impermeabile traspirante, borraccia, bastoncini (facoltativi).

Partenza Ore 8:00 dal parcheggio nei pressi del casello autostradale di Senigallia

La Fine dell’attività è prevista per le ore 17.00 ca., rientro per le ore 18.30 ca.

La Quota di partecipazione (inclusa degustazione) 12€ per i soci di Confluenze e minori di 14 anni, 15€ non soci. Guida Gianluca Nicolini

In caso di condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, l’associazione comunicherà eventuali modifiche, rinvio o annullamento

Info e prenotazioni, entro sabato 22 novembre alle 12, al 331 5868337