"La sanità delle Marche", incontro pubblico a San Rocco venerdì 21 novembre Analisi, dibattito e confronto con il dott. Rodolfo Piazzai, Claudio Maffei e Franco Pesaresi

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” (Art. 32 Costituzione italiana)

Si deve alla prima donna ministro della Repubblica, Tina Anselmi, la proposta di legge 833 del 1978, che superava il sistema mutualistico istituendo il SSN per garantire una sanità universalistica secondo i principi costituzionali.

In seguito un’altra donna, Rosy Bindi, attuò la riforma del sistema così da garantire un servizio sempre più efficiente, sostenibile e universale. Grazie a queste azioni l’Italia ha potuto usufruire di una sanità considerata finora una delle migliori al mondo.

Negli ultimi anni però si sta verificando una crisi del sistema con una sfiducia da parte dei cittadini che non riescono più a trovare risposte adeguate nel pubblico, ricorrendo sempre di più al privato o, addirittura, rinunciando alle cure e soprattutto alla prevenzione. Anche nella nostra regione il disagio è in rapido aumento, con sempre più forti disuguaglianze fra chi può curarsi e chi non riesce a vedere garantito il proprio diritto alla salute.

Per ragionare su questo tema, analizzando la complessità del sistema, le cause molteplici della sua crisi e proporre percorsi per riconfermare e rafforzare un Sistema Sanitario universalistico, vi invitiamo il 21 novembre alle 17:30 a San Rocco per una tavola rotonda dal titolo “La sanità delle Marche: passato, presente e futuro”.

Partendo da un ricordo del prof. Franco Di Stanislao, scomparso di recente e figura importante per il suo impegno amministrativo e didattico a favore della salvaguardia del SSN pubblico e universalistico, il dott. Rodolfo Piazzai, Claudio Maffei e Franco Pesaresi ci aiuteranno nell’analisi di ciò che sta accadendo e nell’avanzare proposte concrete.

Sarà importante il dibattito e il confronto con i cittadini senigalliesi.