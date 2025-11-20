Si torna a parlare di terapia del dolore a Senigallia Il 22 novembre 2025 all'Hotel Raffaello

Si torna a parlare di terapia del dolore a Senigallia, al convegno organizzato – presso l’Hotel Raffaello – dalla Dottoressa Cristina Scala, Direttore della UOC Anestesia Rianimazione e Terapia del dolore del nosocomio cittadino.

Il titolo della giornata di approfondimento di sabato 22 novembre è “Il dolore cronico e le sue frontiere: esperti a confronto”.

Nell’occasione si confronteranno molti medici e specialisti provenienti da diversi centri regionali e dalle regioni limitrofe come l’Umbria e l’Emilia Romagna: sarà dunque una giornata di confronto e dibattito sulle principali patologie dolorose come le cefalee, l’artrosi, le patologie vertebrali senza tralasciare il dolore oncologico e le molteplici cause di dolore neuropatico.

La UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Principe di Piemonte di Senigallia” conferma la sua lunga tradizione nella specialità della terapia del dolore con approcci terapeutici di tipo farmacologico ed interventistico in base alle necessità del paziente.

La giornata di sabato 22 novembre dimostra il lavoro sinergico con la rete regionale di terapia del dolore per offrire il meglio ai bisogni dei salute della popolazione di tutto il territorio.