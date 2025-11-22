Le Marche protagoniste a Slow Beans 2025
Tre eccellenze hanno attirato l'attenzione: la Fava di Fratte Rosa, la Fava di Favalanciata e la Cicerchia di Serra de' Conti
Le Marche confermano il proprio ruolo di riferimento nel panorama nazionale dei legumi identitari grazie alla presenza da protagoniste a Slow Beans 2025, l'evento internazionale dedicato alla biodiversità leguminosa e ai produttori custodi organizzato da Slow Food Italia.
