Ospedale di Comunità a Senigallia, la soddisfazione di Mangialardi "Bene la decisione presa da assessore Calcinaro. Si colma una grave lacuna. Ora verificare risorse ed evitare ritardi"

In attesa di conoscere i contenuti della delibera di Giunta regionale non ancora pubblicata e che sarà presto discussa nella Commissione IV di cui faccio parte, voglio esprimere la mia personale soddisfazione per la decisione presa da parte dell’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro di dotare Senigallia di un Ospedale di comunità.

Si va così a colmare una grave lacuna causata da una errata programmazione pensata dalla precedente Giunta che avevo a più riprese segnalato, tanto più ingiustificata in quanto Senigallia è Comune capofila di distretto AST.

Una decisione che recepisce la mia mozione (n. 506) che impegnava la Giunta proprio a “istituire un Ospedale di Comunità nel territorio comunale di Senigallia”.

Ora sarà necessario verificare ubicazione, numero di posti letto, risorse regionali previste, dotazione di personale ed evitare i gravi ritardi (recentemente evidenziati anche dalla Corte dei Conti) che si stanno registrando nei lavori sugli Ospedali e sulle Case di comunità da realizzare con fondi PNRR, come per ciò che concerne il cantiere della Casa di Comunità di Corinaldo rispetto al quale è necessaria una fortissima accelerazione per rispettare i tempi stabiliti per la consegna della nuova struttura (Giugno 2026).

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche