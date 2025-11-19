Logo farmacieFarmacie di turno


SenigalliaNotizie.it
Marche Notizie - Marchenotizie.info

Nelle Marche 21 Ospedali di Comunità con 511 posti letto. Incluse Senigallia e Arcevia

Si completa il riordino della rete sanitaria territoriale. L'assessore alla sanità Calcinaro: "Cifre superiori a standard nazionali"

Cronaca
Sanità, ospedali, medici, Asur Marche

Saranno 21 in totale gli Ospedali di Comunità nelle Marche, con 511 posti letti a disposizione.

Si completa in questo modo il riordino della rete sanitaria territoriale, come è stato approvato dalla Giunta regionale, che ha inoltre stabilito le linee di indirizzo per l’attuazione del modello organizzativo di queste strutture sanitarie.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
