Nelle Marche 21 Ospedali di Comunità con 511 posti letto. Incluse Senigallia e Arcevia
Si completa il riordino della rete sanitaria territoriale. L'assessore alla sanità Calcinaro: "Cifre superiori a standard nazionali"
Saranno 21 in totale gli Ospedali di Comunità nelle Marche, con 511 posti letti a disposizione.
Si completa in questo modo il riordino della rete sanitaria territoriale, come è stato approvato dalla Giunta regionale, che ha inoltre stabilito le linee di indirizzo per l'attuazione del modello organizzativo di queste strutture sanitarie.
