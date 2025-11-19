Il parco della Cesanella che vorremmo Ripartono gli incontri a Senigallia per discuterne

Ripartono gli incontri con la Comunità di Pratica del Parco della Cesanella.

Dopo gli ultimi quattro incontri (Maggio-Giugno 2024), il percorso partecipativo “Il Parco che vogliamo” riprende con due ultimi appuntamenti.

Ricordiamo che il percorso, attivato dalla Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Senigallia e finanziato con il sostegno di Fondazione Cariverona nell’ambito del progetto LINFA, iniziò a febbraio del 2022 con l’obiettivo di capire come gli abitanti del quartiere e della città vedevano il Parco della Cesanella, luogo da ‘ripensare’ per potersi incontrare e passeggiare in sicurezza e fare delle attività.

Quindi il progetto è proseguito con oltre 1000 studenti della scuola primaria e media superiore dell’IC “Giacomelli” e degli istituti superiori, i quali hanno prodotto circa 180 elaborati/tavole.

A gennaio del 2023 ci è stato aggiudicato il progetto ECO (Ecosistema di Comunità = Opportunità) con il sostegno di Fondazione Cariverona che ha visto coinvolti il Gruppo Pleiadi scs (capofila) e il Comune di Chiampo (VI) per il sito veneto e la Fondazione Caritas, Next, Università di Camerino, l’associazione albergatori ed il Comune di Senigallia per la nostra città.

Fondazione Caritas è l’ente per il parco della Cesanella convenzionato con il comune di Senigallia per la realizzazione delle opere relative al primo stralcio di interventi.

Le azioni del progetto nel territorio di Senigallia comprendono:

-riqualificazione di una parte del bosco urbano

-realizzazione di un anfiteatro in legno

-realizzazione di un masterplan di visione complessiva del parco (integrando le idee dei cittadini e studenti)

– realizzazione di percorsi di educazione ambientale per scuole e famiglie

-sostegno al comune mediante la ass. Labsus al fine della stesura del nuovo Regolamento per la Amministrazione condivisa e attivazione di un patto di collaborazione per la cura del parco.

Queste azioni stanno arrivando tutte a conclusione.

Negli incontri dell’anno scorso, furono presentate dalle progettiste incaricate, arch. Elena Vincenzi e arch. Federica Simoncelli alcune soluzioni – scaturite dalle consultazioni civiche precedenti – praticabili per un’area verde decisamente importante per il quartiere e la città, presentando di fatto il masterplan.

Alcune di esse sono in via di esecuzione, in particolare la riqualificazione del bosco con messa a dimora di oltre 210 piante nuove (alberi ed arbusti), la costruzione del piccolo anfiteatro con circa 100 posti e a breve la gestione condivisa del parco stesso con i cittadini interessati.

Al fine, dunque, di presentare e condividere alcune proposte di attività da svolgere nel Parco ed illustrare una prima bozza di Patto di Collaborazione collegato al Regolamento di Amministrazione condivisa di prossima presentazione in Consiglio Comunale, tutti i cittadini interessati potranno intervenire sabato 22 novembre e lunedì 29 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00, presso i locali parrocchiali della Chiesa San Giuseppe Lavoratore, quartiere Cesanella.

All’incontro di sabato prossimo saranno presenti per l’Università di Camerino i docenti della struttura operativa Biodiversità e gestione delle risorse naturali prof. Andrea Catorci e prof.ssa Paola Scocco, le progettiste arch. Elena Vincenzi e arch. Federica Simoncelli, il facilitatore Alberto di Capua.

Pastorale sociale e del lavoro diocesi di Senigallia

Fondazione Caritas Senigallia