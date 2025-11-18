La Giornata delle Marche 2025 sarà dedicata ai giovani
Si terrà il 10 dicembre a Senigallia al Teatro La Fenice
‘Generazione Marche: i giovani protagonisti’ è il titolo della Giornata delle Marche 2025 che si terrà al Teatro La Fenice di Senigallia.
È la ventunesima edizione dell'evento che il 10 dicembre, festa della Madonna di Loreto e Giornata internazionale dei diritti umani, diviene occasione per riflettere sulla storia, la cultura e le tradizioni marchigiane che uniscono generazioni di cittadini appartenenti a una stessa comunità, anche fuori dei confini nazionali.
