Senigallia ancora protagonista nei tavoli nazionali A Bologna summit di AICCRE e ANCI. "Confronto serio e costruttivo tra Enti e Istituzioni"

124 Letture Politica

A Bologna alla 42^ Assemblea nazionale ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani), al Coordinamento nazionale dei presidenti e dei segretari delle Federazioni regionali di AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa).

Consessi nazionali importanti, nei quali a rappresentare il Comune di Senigallia, su delega del sindaco Massimo Olivetti, c’era il presidente del Consiglio comunale, Massimo Bello, anche nella veste di presidente della federazione AICCRE Marche e membro dell’Ufficio di Presidenza AICCRE Italia, di cui la città è socia e parte attiva.

Un’agenda istituzionale di rilievo, che ha visto anche l’intervento di saluto del nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha aperto ufficialmente i lavori assembleari di ANCI. Importante per la nostra città è stato il confronto e lo scambio di buone pratiche con altri amministratori e rappresentanti di tante città italiane su politiche di coesione dell’Unione europea, di progetti, di pubblica amministrazione, di urbanistica e di mobilità urbana, di cultura e turismo, di sicurezza urbana, di innovazione nella P.A., di infrastrutture, di welfare, di energia e PNNR.

L’Assemblea nazionale di ANCI è stata anche l’occasione per condividere obiettivi, per conoscere le novità legislative e amministrative sull’ordinamento degli enti locali, ma anche per condividere strategie comuni da replicare nel nostro territorio.

“Di rilievo – ha commentato il Presidente Bello – l’incontro con il Ministero del turismo, che all’Assemblea ANCI aveva uno spazio attrezzato, in cui ho avuto l’opportunità di confrontarmi con alcuni funzionari ministeriali sui risultati raggiunti dal nostro Comune nel settore del turismo, che confermano come le azioni dell’Amministrazione di Senigallia in questo settore strategico siano state avvero eccellenti”.

“ANCI è stata l’occasione – prosegue – anche per incontrare CIVICAM e per programmare l’implementazione del nostro sistema multimediale per la gestione e la trasmissione delle sedute consiliari, in particolare per permettere alla comunità di vedere on line e in diretta streaming i lavori di aula, con una serie di innovazioni, che saranno presentate e rese operative nelle prossime settimane”.

“La presenza di Senigallia all’assemblea ANCI è stata importante. Portare la voce della nostra città e delle Marche nei tavoli nazionali, dove si sono discussi temi importanti e in cui ci si è confrontati su soluzioni concrete, è stato un valore aggiunto. Un’occasione importante per condividere esperienze, ma anche per costruire strategie comuni e chiedere soprattutto risorse concrete per affrontare progetti e partenariati, che toccano da vicino anche la nostra città. Senigallia continua e continuerà ad essere protagonista, con una visione aperta e innovativa, che unisce sviluppo, sostenibilità e concretezza”.