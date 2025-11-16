XIV Giornate FAI per le scuole nelle Marche Visite esclusive per le scuole a cura degli Apprendisti Ciceroni del FAI da lunedì 24 novembre a sabato 29 novembre 2025

Come annunciato mercoledì 29 ottobre alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in occasione dei 50 anni del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, tornano nella settimana dal 24 al 29 novembre le “Giornate FAI per le scuole”, manifestazione interamente dedicata alle scuole che daquattordici annila Fondazione organizza in tutta Italia su modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno.

La manifestazione fa parte del programma nazionale“FAI per la Scuola”, un piano ricco e articolato che ben esprime la vocazione del FAI all’educazione della collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura del patrimonio culturale italiano, proprio a partire dalle giovani generazioni.