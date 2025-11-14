Il Percorso We Care pronto per la quarta edizione Dal titolo "la democrazia che vogliamo", coinvolgerà studenti del Liceo Classico Statale Giulio Perticari

84 Letture Associazioni

Con grande felicità e stupore, la Commissione diocesana della Pastorale sociale e del lavoro di Senigallia annuncia la quarta edizione del percorso di educazione civica “We Care”, che avrà come protagonisti le studentesse e gli studenti del Liceo Classico Statale Giulio Perticari.

Il percorso We Care è destinato alle classi quarte delle scuole superiori del territorio e nasce da una intuizione del Vescovo Franco Manenti e della commissione di Pastorale sociale e del lavoro della diocesi: proporre dei momenti formativi rivolti ai più giovani in cui far incontrare l’umanesimo civile con alcuni princìpi dell’insegnamento sociale della Chiesa, in stile di dialogo ed ascolto.

Cura delle fragilità, riduzione delle diseguaglianze, lavoro buono e giusto, sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva sono stati i vettori del percorso che ha già coinvolto gli studenti del Liceo Enrico Medi, dell’Istituto Corinaldesi-Padovano, dell’Istituto Panzini.

We Care ha per sottotitolo: “la democrazia che vogliamo” e si presenta come un tentativo strutturato di avvicinare i più giovani ad un esercizio maturo del voto, affinché abbiano gli strumenti per vivere e desiderare una democrazia di qualità. Si tratta di un modo di incarnare l’educazione civica in stile partecipativo ed interattivo.

Il team organizzatore è costituito da volontari e da docenti del Liceo Classico Giulio Perticari che desiderano con passione generare momenti di educazione civica attivante ed è supportato dal dirigente scolastico prof.ssa Lucia Di Paola, da Acli, Cisl e Progetto Policoro.

L’ inaugurazione della quarta edizione avrà luogo lunedì 17 novembre alle 8.30 presso il Teatro Portone di Senigallia, con una conversazione con la dott.ssa Margherita Scalfi di Percorsi di Vita di Milano; la relatrice ha letteralmente suscitato un’ ovazione durante l’incontro della Rete di Trieste a Roma, nel febbraio scorso, sapendo parlare di cosa desiderano i giovani, in maniera coinvolgente e profonda. L’attesa è quella di una vocazione ad esser vivi e vive, da curare e far crescere. Il tema della conversazione sarà ”Che ci sto a fare al mondo?”.

I successivi momenti in plenaria saranno a dicembre, febbraio, marzo, sui temi della cura delle fragilità (con Francesco Simonetti, responsabile della Casa famiglia La Perla Preziosa della Comunità Papa Giovanni XXIII di Pesaro) del lavoro buono e giusto (con la dirigente nazionale dei Giovani delle Acli Alice Manoni), dello sviluppo sostenibile (con il docente UNIVPM Marco Giuliani).

La caratteristica del percorso rimane invariata: i ragazzi e le ragazze – dopo aver ascoltato dei testimoni sui temi delle fragilità, del lavoro giusto, dello sviluppo sostenibile- saranno chiamati ad incontrare persone, associazioni, istituzioni che nel territorio incarnano la promozione dei temi appresi nelle diverse plenarie. Si tratta delle cosiddette “call to action”.

La quarta edizione ha tre peculiarità: la prima è l’esser inserita nella dimensione del Gear Up, un progetto co-finanziato dalla Regione Marche in base alla L.R. n. 23 del 2020 e s.m.i destinato alla promozione della cittadinanza giovanile in chiave di Agenda 2030, in particolare “Co-funded by the European Union. Contents are the sole responsibility of the GEAR UP! target groups and do not necessarily reflect the views of the European Union”, che ha come soggetto proponente il Centro Sociale Casa della Gioventù ODV in partenariato con la Fondazione Caritas Senigallia ETS e Alumni Liceo Perticari ODV.

La seconda è aver ricevuto il patrocinio del Comune di Senigallia; la terza è quella di ospitare un nuovo tema, quello della Pace, che sarà declinato a gennaio dal Vescovo emerito di Sarajevo, Mons. Pero Sudar.

In aprile, i ragazzi e le ragazze del Liceo vivranno il momento della cerimonia di chiusura, in cui valuteranno insieme l’esito del percorso compiuto.

da Commissione diocesana della Pastorale sociale e del lavoro di Senigallia