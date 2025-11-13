Foto Notizia: lo spettacolo dell’aurora boreale si è visto anche da Senigallia I fenomeni atmosferici si sono ripetuti per due notti nei cieli di gran parte d'Italia, d'Europa e del Nord America

465 Letture Cronaca

Due notti quasi insonni per gli appassionati del genere, oppure due notti davvero sorprendenti per chi si è trovato non volutamente ad ammirare il fenomeno dell’aurora boreale, che tra l’11 e il 13 novembre ha regalato anche in Italia scenari da “grande Nord”.

I cieli di varie zone d’Italia, oltre che di molti altri Paesi europei e nordamericani sono stati parzialmente rischiarati, nel cuore della notte, da bagliori rosacei che si sono manifestati osservando il cielo in direzione settentrionale. Si tratta, come detto, di aurore boreali dovute a una eccezionale tempesta geomagnetica, di rara intensità, che si è scatenata a causa di una grande “nube” di particelle partita dal Sole in seguito a violente esplosioni ed entrata in contatto con i campi magnetici terrestri, i quali hanno “risposto”.

Se le conseguenze di di questo immenso fenomeno astronomico, magnetico e atmosferico possono essere principalmente disturbi alle reti di comunicazione, l’effetto apprezzabile a occhio nudo dalle persone è invece rappresentato dalla formazione in cielo di bagliori o in alcuni casi forme luminose simili a drappi: le aurore boreali sono solitamente una peculiarità delle terre vicine al Polo Nord, ma l’inconsueta intensità ha portato i fenomeni ben più a sud, con avvistamenti anche in Sardegna e in Abruzzo… E naturalmente anche a Senigallia, dove l’aurora boreale è stata fotografata nella notte tra il 12 e il 13 novembre da Lara Verdolino, che ringraziamo per averci fornito la fotografia di questo articolo, scattata dalla Spiaggia di Velluto, rivolgendosi verso nord.