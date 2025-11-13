“Su Ponte Garibaldi la politica deve prendere in mano la situazione” Secondo Mangialardi è il momento di agire autonomamente e modificare radicalmente il progetto presentato

228 Letture Politica

L’attuale progetto del nuovo Ponte Garibaldi non è gradito dai cittadini senigalliesi. Nonostante non siano mai interpellati direttamente da un’amministrazione comunale che rifugge qualsiasi percorso partecipativo, hanno fatto sentire la propria voce nelle recenti elezioni regionali, dove il centrodestra ha ottenuto un risultato molto negativo.

Hanno fatto sentire la propria voce sottoscrivendo la petizione NO PONTE (oltre 10 mila firme) e partecipando in massa alle tante iniziative volte a proporre progetti alternativi e più sostenibili.

Il Sindaco Olivetti farebbe meglio ad ascoltare finalmente le richieste, sempre costruttive, di modifica progettuale, invece di continuare in una forzatura, anche rispetto alla giustizia amministrativa, che rischia di diventare non solo inutile ma addirittura pericolosa.

Abbiamo ancora tempo per riflettere e per prendere decisioni migliori.

D’altronde, Acquaroli aveva promesso nel 2023 che il nuovo ponte sarebbe stato realizzato “entro 10 mesi”: sono passati 2 anni e mezzo ma non si è ancora visto nulla (per fortuna!).

C’è la necessità di riprogettare in senso più ampio, rivedendo anche piano urbano del traffico, viabilità e modalità di accesso alla città, valutando la possibilità di realizzare un parcheggio multipiano, trasformando l’area sosta dentro il perimetro della recinzione dello stadio ubicato nei pressi del ponte e propedeutico a una modifica progettuale che vada nella direzione di un ponte pedociclabile, meno impattante rispetto alla monumentalità dei Portici ercolani.

Di fronte a questo dibattito e alle varie alternative messe in campo serve ascolto e dialogo, non fughe in avanti.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche