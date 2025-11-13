Senigallia ricorda Francesco Stefanelli a distanza di 10 anni dalla prematura scomparsa Una serie di iniziative per ricordare l'ex vice-sindaco

146 Letture Cronaca

A dieci anni dalla scomparsa prematura di Francesco Stefanelli, avvenuta il 16 novembre 2015, gli amici ed i familiari lo vogliono ricordare con alcune iniziative rivolte alla cittadinanza.

Francesco è stato a lungo un cittadino impegnato nel sociale ed in politica. Cattolico e assertore di molte iniziative legate all’associazionismo ed al volontariato.

La sua è stata un’attività politica volta al bene comune, portata avanti con passione, lealtà e generosità; un passato che può dire ancora molto al nostro presente e futuro. Per questo si è pensato non tanto ad un evento celebrativo, quanto ad un’occasione di riflessione e di “lettura” di ciò che sta avvenendo oggi nella nostra realtà sociale: Memorie di futuro.

Sabato 16 novembre, alle 17.15 all’auditorium San Rocco, dopo il saluto del Sindaco ci sarà un incontro con don Gigi Giovannoni, prete salesiano e fondatore della Comunità Giovanile Casa della Gioventù; dom Gianni Giacomelli, monaco camaldolese Monastero Santa Croce di Fonte Avellana; e la prof.ssa Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giogio La Pira di Firenze. Alle 19.30 alla Casa della Gioventù, in Via Testaferrata 11, la cena di solidarietà a cura del gruppo SePoFa.

Domenica 16 novembre, alle 10.00 S. Messa Chiesa dei Cancelli e alle 17.15 al Teatro Portone, il musical “Un posto speciale”… per ricordare Francesco, a cura della Scuola Teatro Portone.

Cresciuto nella Comunità Giovanile Casa della Gioventù; tra gli iniziatori di Destate La Festa; ebbe un ruolo anche nel Centro Sportivo Italiano locale. Socio fondatore della cooperativa sociale Casa della Gioventù nel 1985, ne aveva ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione. Fu eletto nel Consiglio comunale di Senigallia con i giovani della DC, militò poi con il Partito Popolare Italiano, fu una delle anime storiche della Margherita e convinto sostenitore dell’Ulivo. Fu assessore alla cultura e pubblica istruzione e al bilancio dal 1992 al 1998 nella giunta Mariani e poi dal 2000 al 2006, con la sindaco Angeloni, assessore con delega alla cultura pubblica istruzione e sport e successivamente con attribuzioni in materia urbanistica. Fu vicesindaco. Ed è stato l’assessore che diede l’avvio ai lavori per la realizzazione del pattinodromo a lui intitolato. Nel 2006 rassegnò le dimissioni dalla propria carica di assessore all’urbanistica per divergenze con la maggioranza. Impiegato presso la Regione Marche, negli ultimi anni aveva ricoperto l’incarico alla segreteria dell’ex presidente del Consiglio Regionale delle Marche Vittoriano Solazzi.