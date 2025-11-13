Logo farmacieFarmacie di turno


Via libera alla ZES Unica per le Marche

Le dichiarazioni del presidente Acquaroli e dell'assessore Bugaro

Politica
Francesco Acquaroli e Giacomo Bugaro

La Zona Economica Speciale (ZES) Unica, estesa dal Governo nazionale anche alle Marche, è stata approvata definitivamente dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, completando così l’iter già avviato al Senato, dove il provvedimento era stato approvato dalla commissione competente in sede deliberante con una procedura semplificata lo scorso 15 ottobre.

Si tratta di un passaggio determinante per estendere anche al territorio marchigiano i benefici previsti per le regioni del Sud, con l’obiettivo di favorire la ripresa economica e sostenere la competitività delle imprese.

