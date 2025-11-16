Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
CNA Marche sulla nomina di Rossana Berardi a presidente della società oncologica italiana

"Rappresenta un riconoscimento ad un’eccellenza della nostra regione"

Associazioni
Rossana Berardi

La nomina della dottoressa Rossana Berardi alla presidenza dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) ”afferma il presidente Cna Marche Maurizio Paradisi, “rappresenta un riconoscimento ad un’eccellenza della nostra regione come la Clinica oncologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, di cui la Berardi è direttore.”

Cna Marche
Cna Marche
Pubblicato Domenica 16 novembre, 2025 
alle ore 6:00
