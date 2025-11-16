CNA Marche sulla nomina di Rossana Berardi a presidente della società oncologica italiana
"Rappresenta un riconoscimento ad un’eccellenza della nostra regione"
La nomina della dottoressa Rossana Berardi alla presidenza dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) ”afferma il presidente Cna Marche Maurizio Paradisi, “rappresenta un riconoscimento ad un’eccellenza della nostra regione come la Clinica oncologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, di cui la Berardi è direttore.”Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
