Le Commissioni consiliari della Regione Marche eleggono Presidenti e Vicepresidenti Il passaggio in Aula ne ha sancito costituzione e piena operatività. Composizione già definita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio

209 Letture Politica

Venerdì 7 novembre, la definizione della composizione delle quattro Commissioni consiliari permanenti deliberata dall’Ufficio di Presidenza. Martedì 11, il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha proceduto, come previsto dal Regolamento, alla loro convocazione per l’effettiva costituzione mediante l’elezione dei rispettivi Presidenti e Vicepresidenti.

Alla conclusione delle procedure di voto (“L’elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene con un’unica votazione nella quale ciascun consigliere vota un solo nome a scrutinio segreto”, art.24, comma 2 del Regolamento interno) sono risultati eletti Presidente e Vice…