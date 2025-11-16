Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
SenigalliaNotizie.it
Parte da Ancona il tour nazionale INAIL “SI.IN.PRE.SA.”

Consoli: "Dalle Marche un segnale forte di impegno condiviso per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro"

131 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Parte da Ancona il tour nazionale INAIL "SI.IN.PRE.SA."

Ha preso il via lunedì 10 novembre, dall’area portuale di Ancona, la prima tappa del progetto nazionale “SI.IN.PRE.SA. – Sicurezza, Informazione, Prevenzione, Salute”, promosso dall’INAIL per diffondere, in modo capillare su tutto il territorio italiano, la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Presente all’inaugurazione in rappresentanza della Regione Marche, l’assessore al Lavoro, Tutela e Sicurezza del Lavoro Tiziano Consoli, insieme al presidente del Consiglio Regionale Marche Gianluca Pasqui, al sindaco di Ancona Daniele Silvetti ed ai vertici dell’Istituto: il direttore generale Marcello Fiori e il direttore regionale Piero Iacono.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
