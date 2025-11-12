La Rotonda a Mare di Senigallia ha accolto sabato scorso la presentazione della Guida Slow Wine 2026 Il tanto pubblico dell'8 novembre conferma l'interesse per il vino in una fase di mercato complessa

La Rotonda a Mare di Senigallia ha accolto sabato scorso la presentazione della Guida Slow Wine 2026, un appuntamento che ha riunito produttori, autorità, soci Slow Food e appassionati in una giornata di riflessione e festa dedicata al vino come espressione di cultura, responsabilità e futuro.

L’evento, promosso da Slow Wine, Slow Food Marche e Slow Food Senigallia, realizzato con il patrocinio del Comune di Senigallia, ha rappresentato un momento di incontro e confronto attorno ai temi più urgenti per il mondo del vino: la sostenibilità ambientale, la crisi dei consumi, e l’impatto dei cambiamenti climatici sulle produzioni. Nel suo intervento, Vincenzo Maidani, presidente di Slow Food Marche, ha sottolineato come “il mondo del vino stia attraversando una fase complessa, che richiede il coraggio di cambiare: di superare vecchi linguaggi e pratiche ancora legate alla chimica, per costruire un modo nuovo di produrre e raccontare il vino, più giusto e sostenibile”. La Guida Slow Wine segna due passi concreti in questa direzione: esclude le aziende che utilizzano diserbo chimico, introduce l’indicazione del peso delle bottiglie, un elemento che incide fino al 70% sull’impronta carbonica di un vino. Scelte coraggiose e coerenti con i valori fondanti di Slow Food – buono, pulito e giusto – che trasformano la guida in uno strumento dinamico, capace di orientare i consumatori e valorizzare i vignaioli che scelgono la strada della sostenibilità.

Durante la giornata sono stati ricordati anche i due progetti che completano il percorso di Slow Wine: la Slow Wine Coalition, rete internazionale di produttori, appassionati e professionisti del settore; e la Slow Wine Fair, che ogni anno restituisce un ritratto autentico e plurale del mondo vitivinicolo attraverso degustazioni e momenti di approfondimento.

La partecipazione è stata altissima, a conferma del crescente interesse verso un approccio al vino più consapevole e rispettoso del territorio. Numerose le autorità presenti, tra cui il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti con la Giunta comunale, l’Assessore regionale Francesca Pantaloni, il Consigliere regionale Maurizio Mangialardi, il Consorzio Vini Piceni e l’IMT – Istituto Marchigiano di Tutela Vini.

“La bellezza di questo incontro è stata la condivisione – ha commentato Michele Piccioni il presidente di Slow Food Senigallia –. La partecipazione straordinaria dimostra quanto il vino, nelle Marche, sia parte viva della nostra identità e del nostro futuro”.

L’appuntamento con il pubblico degli appassionati continua venerdì 13 dicembre con Slow Food Senigallia e “Senigallia Wine Marchet”, nuova occasione per celebrare insieme i prodotti buoni, puliti e giusti delle nostre terre.

