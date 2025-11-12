Si rinnova l’invito per i nati nel 1951 ad aderire allo screening gratuito per la diagnosi del tumore del colon Ast invita a partecipare

Si rinnova l’invito per i nati nel 1951 ad aderire allo screening organizzato e gratuito per la diagnosi precoce del tumore del colon retto.



Come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 13 gennaio 2025, lo screening per la diagnosi precoce del tumore del colon retto è stato esteso anche a uomini e donne di età compresa tra i 70 e i 74 anni: questo significa che vengono invitate, ogni due anni, tutte le persone residenti nella Regione Marche nella fascia d’età 50-74 anni.

Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana si associa ad un aumento delle nuove diagnosi di patologie tumorali, tra cui il tumore del colon retto che rappresenta il secondo tumore più frequente nella popolazione, con oltre 48.000 nuovi casi stimati nel 2024. La diagnosi precoce attraverso lo screening permette di diagnosticare il tumore prima della comparsa dei sintomi e riduce la mortalità di oltre il 30%, grazie a cure più efficaci e tempestive.

Si invitano pertanto tutti i nati nel 1951 che non lo avessero ancora fatto ad effettuare il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci come descritto nella lettera di invito ricevuta a casa.

Chi non avesse ricevuto l’invito può contattare la Segreteria Screening di AST Ancona al Numero Verde Gratuito 800.267.267 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 o inviare una mail a screening.ast.an@sanita.marche.it.

Non è mai troppo tardi per la prevenzione: la prevenzione salva la vita!