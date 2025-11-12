Big match all’Omce Arena di Brugnetto per la Polisportiva Trecastelli Giornata di incroci pericolosi quella di sabato 15 novembre

Incroci pericolosi negli incontri di calcio previsti per la 9” giornata del girone b del campionato di 2” categoria Marche prevista per sabato 15 Novembre p.v.

Il sorteggio del calendario, ha voluto tirare uno scherzo alle contendenti, mettendo a confronto diretto fra loro, le prime 6 della classe. Più che una giornata novembrina, sembra in effetti una giornata da play off di fine primavera, atta a definire le squadre che si contenderanno la possibilità di salire nella categoria superiore. La prima contro la sesta, la terza contro la seconda e la quinta contro la quarta. Fossero state in orari e giorni diversi, sarebbe stato interessante poter vedere tutte le 6 contendenti battagliare tra loro. All’Omce Arena di Brugnetto,(ore 15,00), la formazione del Presidente Rocchetti, cercherà di proseguire la corsa di testa contro la formazione del Tavernelle del Presidente Garota.

Il Direttore Generale trecastellano Giampiero Lattanzi invita tutto l’ambiente a rimanere con i piedi per terra e ribadisce continuamente i 3 concetti basilari in ordine di importanza: organizzazione, comportamento, risultato. Finora, pare proceda tutto bene, anche oltre le previsioni più ottimistiche.

Spostandosi nelle terre di Paolo e Francesca, il Gradara Calcio del bomber Cambrini, proverà a superare l’Urbinelli dei gemelli del goal Tonucci e Macciaroni. Entrambe le formazioni pesaresi occupano oggi la seconda posizione, distanziate di 6 lunghezze dalla capolista Trecastelli.

Il trittico di testa della giornata, e’ completato dallo scontro fra la quinta e la quarta: Real Mombaroccio contro Real Valmetauro. Riusciranno i ragazzi del Presidente Latini a scavalcare dopo i fatidici 90 minuti quelli del Presidente Cavalli? L’incertezza terra’ tutti col fiato sospeso. Di una cosa siamo certi: potranno cambiare i cacciatori, ma sabato alle ore 17,00 la lepre sarà ancora la Polisportiva Trecastelli!

Da Polisportiva Trecastelli