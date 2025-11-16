EDRA Costruzioni e Legacoop Marche sbarcano in Cina Da Shanghai a Shenzhen la rotta per l’innovazione sostenibile

145 Letture Cronaca

Il futuro dell’edilizia sostenibile passa per l’Oriente. È questa la convinzione che ha spinto EDRA Costruzioni Soc. Coop., in sinergia con Legacoop Marche, a intraprendere una missione strategica in Cina, con tappe nei due principali hub tecnologici del Paese: Shanghai e Shenzhen. L’iniziativa mira a studiare da vicino le soluzioni più avanzate per importare modelli di innovazione applicabili al contesto del nostro territorio.

La missione guidata dal Presidente di Legacoop Marche Gianfranco Alleruzzo rappresenta, per EDRA Costruzioni, un’immersione completa nelle frontiere della tecnologia applicata all’abitare, mentre per Legacoop Marche si tratta di un’esplorazione a 360 gradi riguardante le nuove tecnologie digitali e le innovazioni in ogni settore. Al centro dell’interesse nel settore abitativo vi sono tre ambiti di sviluppo cruciali. In primo luogo, le energie rinnovabili, con un focus sulle nuove generazioni di pannelli solari e sui più efficienti sistemi di accumulo. Segue l’edilizia intelligente, o Smart Building, che promette di rivoluzionare l’efficienza e l’automazione degli edifici. Infine, un’attenzione particolare è dedicata alle tecnologie per l’assistenza, note come Ambient Assisted Living, sistemi pensati per migliorare l’autonomia e la qualità della vita delle persone, specialmente anziani e non autosufficienti.

A dettare i tempi dell’innovazione per EDRA Costruzioni è l’ingegner Pier Maria Cundari, Responsabile del settore Ricerca & Sviluppo. La sua profonda conoscenza del settore, unita a precedenti esperienze di collaborazione con il mercato cinese, risulta fondamentale per analizzare la fattibilità tecnica delle soluzioni osservate e per valutarne la concreta trasferibilità. L’obiettivo è integrare queste innovazioni nei modelli di edilizia residenziale e socio-assistenziale che rappresentano il cuore dell’attività della cooperativa.

Il programma della missione, che include la partecipazione a manifestazioni di rilievo internazionale e incontri mirati con poli di ricerca e aziende leader, vede la partecipazione anche di Stefano Gambi di MDI, esperto di tecnologie digitali e di Mario Rosati, responsabile comunicazione e settore Culturmedia Legacoop.

L’iniziativa si configura quindi come un investimento strategico sul futuro, con la chiara volontà di fare da ponte tra gli scenari globali più dinamici e lo sviluppo del tessuto economico e sociale marchigiano. L’esperienza e la visione di realtà come EDRA Costruzioni sono ritenute essenziali per trasformare le opportunità internazionali in crescita condivisa e progetti concreti per il territorio.