Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Adesso
11°
Lunedì
13° / 20°
Martedì
10° / 14°
Mercoledì
8° / 13°
Giovedì
8° / 15°
Venerdì
9° / 12°
Sabato
7° / 11°
Domenica
6° / 11°
Lunedì
6° / 10°
Martedì
6° / 13°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
BCC Ostra e Morro d\'Alba - Albanostra - Assistenza spese sanitarie

Politiche per la famiglia: aumentano le risorse destinate alle Marche

Nuove opportunità grazie a bonus per i minori

168 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Una famiglia che passeggia

La Giunta regionale ha approvato la programmazione degli interventi e i criteri di riparto delle risorse derivanti dal Fondo nazionale per le politiche della famiglia annualità 2025.

Aumentano le risorse dedicate agli interventi: per le Marche saranno assegnati € 848.000 euro con un aumento significativo rispetto all’annualità 2024, quando il finanziamento ammontava a € 760.541,52.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura