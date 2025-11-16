Politiche per la famiglia: aumentano le risorse destinate alle Marche
Nuove opportunità grazie a bonus per i minori
168 Letture0 commenti
La Giunta regionale ha approvato la programmazione degli interventi e i criteri di riparto delle risorse derivanti dal Fondo nazionale per le politiche della famiglia annualità 2025.
Aumentano le risorse dedicate agli interventi: per le Marche saranno assegnati € 848.000 euro con un aumento significativo rispetto all’annualità 2024, quando il finanziamento ammontava a € 760.541,52.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!