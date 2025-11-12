L’anatra all’arancia apre la stagione 2025/26 della Fenice di Senigallia Giovedì 13 novembre la commedia con Emilio Solfrizzi e Irene Ferri diretti dalla regia di Claudio Greg Gregori

La stagione in abbonamento al Teatro La Fenice di Senigallia proposta da Comune e AMAT, in collaborazione e con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche e la collaborazione della Compagnia della Rancia, si apre giovedì 13 novembre con L’anatra all’aranciacon Emilio Solfrizzi e Irene Ferri diretti dalla regia di Claudio Greg Gregori.

Classico della commedia degli equivoci L’Anatra di Douglas-Home e Sauvajon, è in scena anche nelle stagioni AMAT a Macerata l’11 e 12 novembre e dal 14 al 16 al Teatro dell’Aquila di Fermo.

Feuilleton architettato come una partita a scacchi in cui i personaggi si muovono eleganti, ci trascina in un vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

Affiancano Solfrizzi e Irene Ferri gli attori Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo. Le scene sono di Fabiana Di Marco, i costumi di Alessandra Benaduce, il disegno luci di Massimo Gresia. Lo spettacolo è prodotto da Compagnia Molière in coproduzione con Teatro Stabile di Verona

La stagione prosegue in novembre con la danza di MM Contemporary Dance Company in Bolero Soirée il 21 novembre e il 25 e 26 novembre con il musical La febbre del sabato sera della Compagnia della Rancia. Seguono il 12 dicembre, Sabir.Viaggio mediterraneo con le coreografie di Mvula Sungani e Magnifica presenzaper la regia di Ferzan Ozpetek, il 20 e, fuori abbonamento, 21 dicembre. Per le feste di Natale il 4 gennaio torna la danza con Il lago dei cigni del Balletto di Mosca mentre il giorno dell’epifania per i più piccoli c’è Pimpa. Il musical a pois della Fondazione Aida su testo di Altan. Tre gli appuntamenti con la prosa in gennaio: I ragazzi irresistibili con Umberto Orsini e Franco Branciaroli diretti da Massimo Popolizio il 14, I tre Moschettieri. Opera Pop fuori abbonamento il 24 gennaio e Scandalodi Ivan Cotroneo con Anna Valle e Gianmarco Saurino il 30. Private Callas di Artemis Danza sarà in scena alla Fenice il 15 febbraio e Stomp il 21 e 22 febbraio, mentre il 20 marzo il Balletto di Siena è protagonista Fellini, la dolce vita di Federico. Il misantropo di Molière con la regia di Andrée Ruth Shammah è in cartellone il 24 marzo e La moglie fantasma con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo ultimo degli appuntamenti con la prosa, il 10 aprile. Il 18 aprile chiusura di stagione alla Rotonda a Mare con Sotto a chi danza! Tracce di danza d’autore dalle Marche,

I biglietti alla biglietteria del teatro (aperta giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20, il giovedì e il sabato anche dalle 10.30 alle 12.30, nei giorni di spettacolo da due ore prima dell’inizio, mentre alla Rotonda è aperta il giorno di spettacolo da un’ora prima dell’inizio) oppure su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Informazioni Teatro La Fenice 071/7930842 negli orari di apertura indicati, tel. 335/1776042 [dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30] feelsenigallia.it, e AMAT 071/2072439 amatmarche.net. Inizio spettacoli ore 21.