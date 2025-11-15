Logo farmacieFarmacie di turno


Si svolge sabato 15 novembre la 29° Giornata nazionale della Colletta Alimentare

Nelle Marche vi aderiscono oltre 400 punti vendita

158 Letture
Cronaca
Ascolta la notizia
Presentazione della Giornata nazionale della Colletta Alimentare 2025

Torna sabato 15 novembre, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS per sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. Con l’aumento delle richieste di aiuto, la Colletta Alimentare rappresenta un segno concreto di solidarietà, sempre più atteso da chi vive in situazioni di disagio. L’iniziativa è stata presentata lunedì 10 novembre nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Raffaello alla quale hanno preso parte l’assessore a Terzo Settore, Economia Sociale e Volontariato Tiziano Consoli, la presidente della Fondazione Banco Alimentare Marche Ets Silvana Della Fornace, il direttore della Fondazione Banco Alimentare Marche Ets Salvatore Antonelli.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Sabato 15 novembre, 2025 
alle ore 2:00
