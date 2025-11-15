Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Cisl Marche lancia l’allarme sullo spopolamento previsto entro il 2050

Il segretario regionale Ferracuti: "Servono scelte strategiche per non compromettere futuro e coesione sociale"

Associazioni
Marco Ferracuti

Tra il 2025 e il 2050 le Marche rischiano di perdere 139.167 abitanti, con un forte squilibrio nella composizione per età: la popolazione con meno di 25 anni diminuirà del 53% (-74.851 unità), mentre gli over 64 cresceranno del 25,6% (+100.527), e gli over 84 del 63,6% (+46.639 unità). Di conseguenza, la struttura della popolazione anziana risulterà notevolmente diversa da quella attuale. Gli over 64, che oggi sono il 24,7% della popolazione, diventeranno il 34,6%. Gli over 84, che oggi rappresentano il 4,1% della popolazione, diventeranno il 7,1%.

Cisl Marche
Cisl Marche
Pubblicato Sabato 15 novembre, 2025 
alle ore 4:00
Tags
