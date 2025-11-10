L’assessore Elena Campagnolo ha preso parte al G20 Spiagge "Un’occasione importante per condividere esperienze, costruire strategie comuni e chiedere risorse concrete"

Due giornate di confronto, venerdì e sabato, con i sindaci e gli amministratori delle principali località balneari italiane per parlare di ambiente, turismo e gestione sostenibile delle coste.

Essere presenti come Senigallia al G20 Spiagge significa portare la voce della nostra città e delle Marche in un tavolo nazionale dove si discutono temi cruciali: la gestione dei rifiuti, l’erosione costiera, il cambiamento climatico e la necessità di un fondo nazionale per i Comuni marittimi.

«Un’occasione importante – sottolinea l’assessore Campagnolo, – per condividere esperienze, costruire strategie comuni e chiedere risorse concrete per affrontare le emergenze ambientali che toccano da vicino anche Senigallia. La tutela delle spiagge è una priorità, perché da essa dipendono turismo, economia locale e qualità della vita dei cittadini».

Senigallia continua così a essere protagonista nei tavoli nazionali dedicati al futuro delle località costiere, con una visione che unisce sviluppo, sostenibilità e concretezza amministrativa.