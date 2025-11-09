Definita la composizione delle quattro Commissioni permanenti del Consiglio regionale
Si costituiranno ufficialmente l'11 novembre
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha proceduto a definire la composizione delle quattro Commissioni assembleari permanenti. La distribuzione dei consiglieri nelle Commissioni è avvenuta, così come previsto dall’art.23 del Regolamento interno, tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi consiliari e nel rispetto della composizione dell’Assemblea e delle proporzioni esistenti tra la maggioranza e le minoranze.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
