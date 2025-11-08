Emilio Solfrizzi e Irene Ferri in scena a Senigallia con “L’anatra all’arancia” Cinque date in una settimana nelle Marche: tappe anche a Macerata e Fermo

L’anatra all’arancia è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti.

A portare in scena questa amatissima commedia sono Emilio Solfrizzi e Irene Ferri diretti da Claudio Greg Gregorimartedì 11 e mercoledì 12 novembre al Teatro Lauro Rossi di Macerata (ore 21), il 13 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia (ore 21) e da venerdì 14 a domenica 16 novembre al Teatro dell’Aquila di Fermo (ore 21, domenica ore 17), nelle stagioni realizzate dai rispettivi Comuni con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e MiC.