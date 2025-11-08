A Senigallia taglio del nastro per Arte&Gusto La manifestazione di Confartigianato punta a valorizzare territorio e prodotti di eccellenza

Taglio del nastro per “Arte & Gusto – Eccellenze in mostra” in Piazza del Duca a Senigallia, alla presenza del sindaco Massimo Olivetti e della giunta, della responsabile del comparto Artistico e Alimentazione Giulia Mazzarini, del presidente del comitato territoriale di Senigallia Egidio Muscellini e dei referenti di Confartigianato Senigallia Francesca Pretini e Riccardo Giuliani.

L’inaugurazione ha segnato l’avvio di un evento che rappresenta non solo una vetrina per l’artigianato e la cioccolateria di qualità, ma anche un’importante occasione per valorizzare il territorio e le sue eccellenze. Arte & Gusto – Eccellenze in mostra, in programma fino al 9 novembre nella suggestiva Piazza del Duca di Senigallia, punta infatti a destagionalizzare i flussi turistici, offrendo un motivo in più per visitare la città anche nei mesi autunnali, tra profumi, sapori e creazioni artistiche che raccontano la tradizione e l’innovazione delle imprese locali.

La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Marche e Il patrocinio del Comune di Senigallia, riunisce dieci botteghe artigiane del territorio: Imperfezioni di Carta, Bottega Maestro, Italia Sprint, Il Ghiretto, Emporium La Via Maestra, Tantucci con la T, Marcantognini – I colori del cioccolato, Agri La Fonte, Dolcevita di Luigi Lo Scalzo e La Mou Dolce Lab.

I maestri cioccolatieri e gli artigiani della Via Maestra proporranno le loro creazioni uniche, frutto di maestria e passione, in un vero e proprio “assaggio di Natale” tra lavorazioni artistiche, degustazioni e dimostrazioni dal vivo.

‘Con Arte & Gusto’, sottolinea Giulia Mazzarini, responsabile comparti Artistico e Alimentazione di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, ‘vogliamo dare spazio al talento dei nostri artigiani e ai loro prodotti di eccellenza. Eventi come questo rafforzano il legame tra imprese e comunità, promuovono la conoscenza delle produzioni locali e contribuiscono a rendere il nostro territorio attrattivo tutto l’anno’.

