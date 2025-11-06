Coppa Marche, vince largamente il Marzocca
In quella di Seconda Categoria c'era già stato il largo successo del Trecastelli
93 Letture0 commenti
Turno di Coppa Marche mercoledì 5 novembre.
In Prima Categoria, largo successo dell’Olimpia Marzocca, che batte in casa 5-1 Le Torri Castelplanio e aggancia in vetta al girone il Borgo Minonna, prima del decisivo scontro diretto.
Nella Coppa Marche di Seconda Categoria, sedicesimi di finale, il Trecastelli aveva già vinto 4-1 a Camerano, ritorno il 19 novembre.
Nella stessa data, ritorno di Corinaldo-Real Sassoferrato (andata 0-0)Continua a leggere e commenta su
