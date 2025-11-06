Torneo nazionale Uisp di ginnastica I risultati della Polisportiva Senigallia

Sabato 1 Novembre, presso il Palazzetto dello sport di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, si è svolto il torneo Nazionale Uisp Rithmics Game.



A questo importante evento che sancisce l’avvio dell’anno sportivo nazionale Uisp, 18 ginnaste appertenenti alla ASD Polisportiva Senigallia sono scese in pedana sfidando rappresentative provenienti dalla Toscana, dal Veneto, dall’Emilia Romagna e dalle Marche.

La società sportiva senigalliese si è presentata con 4 rappresentative, composte da ginnaste che militeranno in questo anno sportivo nel circuito Uisp, una sorta di test per verificare i frutti del lavoro estivo.

Si sono ottenuti notevoli risultati:

– rappresentativa A composta da HAVRYS EVELINA al corpo libero, BRANCHINI MATILDE alla fune, TARSI ANNA al cerchio e ALFONSI CATERINA alla palla si classifica al 1° posto nazionale per la categoria mini prima allieve;

– rappresentativa B composta da MIGLIACCIO PHOEBE al corpo libero, STEFANINI GRETA alla fune, BALDUCCI ELEONORA al cerchio e SANTINI EMILY GAIA alla palla si classifica al 3° posto nazionale nella categoria mini prima allieve;

– coppia formata da MANCINI OLIVIA e TARSI ANNA si clessifica al 1° posto nazionale nella categoria mini prima allieve;

– squadra composta da MANCINI OLIVIA, BRANCHINI MATILDE, CONTI ALISA e NAPOLEONE BIANCA si classifica al 1° posto nazionle nella categoria mini prima allieve.

Questi risultati fanno che si che la Polisportiva Senigallia è risultata la prima società classificata nella classifica generale data dalla somma di tutti gli esercizi presentati.

Risultati anche nelle classifiche individuali:

– HAVRYS EVELINA 1° CLASSIFICATA AL CORPO LIBERO categoria mini prima allieve;

– BRANCHINI MATILDE 1° CLASSIFICATA ALLA FUNE categoria mini prima allieve

– STEFANINI GRETA 3° CLASSIFICATA ALLA FUNE categoria mini prima allieve;

– TARSI ANNA 1° CLASSIFICATA AL CERCHIO categoria mini prima allieve;

– BALDUCCI ELEONORA 2° CLASSIFICATA AL CERCHIO categoria mini prima allieve;

– SANTINI EMILY GAIA 1° CLASSIFICATA ALLA PALLA categoria mini prima allieve;

– ALFONSI CATERINA 3° CLASSIFICATA ALLA PALLA categoria mini prima allieve;

– QUAGLIARINI OLIVIA 2° CLASSIFICATA ALLE CLAVETTE categoria mini prima esordienti;

– MASCIA ISABELLA 2° CLASSIFICATA ALLA FUNE 2° categoria senior.

Risultati che riempiono di orgoglio l’intero staff tecnico del settore Ginnastica Ritmica della ASD Polisportiva Senigallia, guidato dalla responsabile Montesi Elena e coadiuvato dalle tecniche Marzi Alison, Abbrugiati Martina e Mascia Isabella e dalle coreografe Giacchetti Silvia e Akhimova Rimma.

Le ginnaste sono già al lavoro per i prossimi impegni agonistici che dovranno affrontare e che sicuramente tornano in palestra con una spinta in più a migliorarsi e a credere nelle proprie capacità.