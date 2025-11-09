Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Adesso
13°
Lunedì
9° / 15°
Martedì
7° / 16°
Mercoledì
7° / 17°
Giovedì
8° / 18°
Venerdì
9° / 18°
Sabato
9° / 18°
Domenica
11° / 19°
Lunedì
12° / 15°
Martedì
9° / 14°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Moov e Assicurazioni Generali - Noleggio auto a lungo termine

Giunta Marche avvia iter per modificare lo Statuto regionale

Adeguamenti consentiranno l'aumento del numero di assessori

221 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Giunta Regione Marche insediata nell'ottobre 2025

Nella seduta di Giunta di lunedì 3 novembre è stato avviato l’iter per modificare lo Statuto regionale e adeguarlo a quanto disposto dalla legge nazionale 8 agosto 2025, n. 122, in merito alla composizione della Giunta.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Domenica 9 novembre, 2025 
alle ore 3:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura