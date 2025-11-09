Giunta Marche avvia iter per modificare lo Statuto regionale
Adeguamenti consentiranno l'aumento del numero di assessori
221 Letture0 commenti
Nella seduta di Giunta di lunedì 3 novembre è stato avviato l’iter per modificare lo Statuto regionale e adeguarlo a quanto disposto dalla legge nazionale 8 agosto 2025, n. 122, in merito alla composizione della Giunta.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
