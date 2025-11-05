Ad Ancona le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate Omaggio a tutti i militari che hanno servito e servono il Paese, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Si è svolta martedì 4 novembre ad Ancona, nel suggestivo scenario del Molo Clementino, la cerimonia ufficiale per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate intitolata significativamente ‘Difesa la forza che unisce’.

Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Generale Luciano Portolano, le celebrazioni hanno reso omaggio a tutti i militari che, in ogni tempo, hanno servito e continuano a servire il Paese con dedizione, coraggio e spirito di sacrificio.