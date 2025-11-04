“Il linguaggio dell’acqua”, mostra a Senigallia Dall'8 novembre

134 Letture Cultura e Spettacoli

È stata presentata in anteprima venerdì 31 ottobre, nel corso di una serata del Rotary Club Senigallia presso il City Hotel, la mostra “Il Linguaggio dell’Acqua”, un’importante esposizione fotografica che verrà inaugurata sabato 8 novembre presso il Palazzetto Baviera, dove resterà aperta fino all’11 gennaio 2026.

La mostra nasce dal dialogo tra tre artisti – Michelangelo Guzzonato, Alberto Polonara e Giovanni Schiaroli – che hanno scelto di confrontarsi con un tema tanto universale quanto attuale: l’acqua, simbolo di vita, memoria e trasformazione.

Un’introspezione artistica che unisce linguaggi e sensibilità differenti per restituire, attraverso la fotografia e la pittura, la molteplicità dei significati legati a questo elemento.

Durante la serata di presentazione, il Presidente del Rotary Club Senigallia, Luigi Latini, ha introdotto il progetto leggendo i curricula dei tre artisti.

Assenti per motivi professionali a Londra, dove ha partecipato a un evento dedicato all’arte e alla cultura italiana, Giovanni Schiaroli ha affidato ai colleghi il compito di rappresentarlo.

Il curatore della mostra, il professor Stefano Schiavoni, ha spiegato che l’esposizione è stata ideata e organizzata direttamente dai tre artisti, ciascuno dei quali presenterà venticinque opere, disposte su entrambi i piani del Palazzetto Baviera, in un allestimento che valorizza il dialogo tra le diverse poetiche.

“L’acqua – ha sottolineato Schiavoni – è un tema di grande contemporaneità. Polonara la interpreta come pioggia e ritmo naturale, Guzzonato come paesaggio e flusso vitale, mentre Schiaroli ne offre una visione più intima e onirica. Tre prospettive che, pur diverse, convergono in un’unica riflessione: l’acqua come linguaggio dell’anima e della natura.”

Nel suo intervento, Michelangelo Guzzonato ha ringraziato le istituzioni e i partner del progetto, sottolineando come la mostra sia il frutto di un intenso lavoro di squadra. “Rappresentare l’acqua attraverso il paesaggio – ha detto – è stato per me un gesto naturale, un modo per rendere visibile la sua energia e la sua armonia.”

Alberto Polonara ha invece condiviso il suo rapporto personale con l’elemento liquido: “Per me l’acqua è la pioggia che scende: evoca serenità, protezione e quiete. Attraverso la fotografia cerco di cogliere l’attimo in cui la pioggia trasforma il mondo e lo riflette come in uno specchio poetico.” Ha infine citato la poesia “Pioggia” di Federico García Lorca, ricordando come arte e poesia condividano lo stesso desiderio di ascolto e trasformazione.

La mostra “Il Linguaggio dell’Acqua” è promossa con la compartecipazione del Consiglio Regionale delle Marche e del Comune di Senigallia, ed è organizzata in collaborazione con la Diocesi di Senigallia, l’Associazione Artistica Introvisione e l’associazione Art Line.