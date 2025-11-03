Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Il senigalliese Prof. Enrico Quagliarini alla guida dell’Università Politecnica delle Marche

Ha preso ufficialmente il via il sessennio del nuovo Rettore

Enrico Quagliarini

Dal 1° novembre il Prof. Enrico Quagliarini è alla guida dell’Università Politecnica delle Marche e oggi il suo primo giorno di lavoro in Rettorato.

Un legame profondo e di lungo corso quello fra l’Ateneo e il nuovo Rettore, che proprio presso UNIVPM si è laureato in Ingegneria per poi crescere professionalmente ricoprendo tra l’altro l’incarico di Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura, premiato per due quinquenni consecutivi (2018-2022 e 2023-2027) come Dipartimento di Eccellenza dal Ministero dell’Università.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
