Il senigalliese Prof. Enrico Quagliarini alla guida dell’Università Politecnica delle Marche
Ha preso ufficialmente il via il sessennio del nuovo Rettore
Dal 1° novembre il Prof. Enrico Quagliarini è alla guida dell’Università Politecnica delle Marche e oggi il suo primo giorno di lavoro in Rettorato.
Un legame profondo e di lungo corso quello fra l’Ateneo e il nuovo Rettore, che proprio presso UNIVPM si è laureato in Ingegneria per poi crescere professionalmente ricoprendo tra l’altro l’incarico di Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura, premiato per due quinquenni consecutivi (2018-2022 e 2023-2027) come Dipartimento di Eccellenza dal Ministero dell’Università.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
