“Il Pd non deve escludere nessuno, nemmeno il consigliere Mastrovincenzo” Interviene la segretaria regionale Bomprezzi, dopo il caos nel partito per l'esclusione, già decisa, del consigliere

“La commissione di garanzia svolge un ruolo tecnico e ne va rispettato il lavoro.

Ora tocca alla politica. Pertanto, come già annunciato, convocherò la direzione regionale affinché, come

auspico, questa vicenda si chiuda e si risolva per il meglio, nella sede deputata.

Il PD è una comunità inclusiva e aperta, in cui bisogna lavorare per unire e non per dividere, senza escludere nessuno, a partire dal consigliere Antonio Mastrovincenzo”.

Chantal Bomprezzi