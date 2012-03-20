Serata “oltre la rete” al Panathlon Senigallia con Giuseppe Cormio e Giovanni Gargiulo Ospiti il DS della Lube Volley e il pallavolista fresco campione del mondo, intervistati e premiati dal sodalizio

Oltre la rete: l’essenza dello sport. Il Panathlon Club Senigallia ha dedicato una serata dedicata al Direttore Sportivo della Lube Volley Giuseppe Cormio e al Campione del Mondo Giovanni Gargiulo.

Alla serata hanno preso parte numerose autorità del mondo sportivo e istituzionale: il Vice Sindaco di Senigallia Riccardo Pizzi, il Governatore dell’Area 5 del Panathlon International Stefano Ripanti, il Presidente del CONI Marche Fabio Luna, il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Marche Domenico De Luca, il Presidente della Consulta dello Sport di Senigallia Alessandro Bailetti.

Durante l’incontro sono stati inoltre accolti tre nuovi soci del club: Laura Gasparini (Senarugby Senigallia), Michele Sabbatini (Polisportiva Senigallia) e, come socio onorario, Andrea Bari, già atleta della Nazionale Italiana di Pallavolo.

Una serata guidata dai valori dello sport

La conviviale è stata guidata dalla Presidente del Panathlon Club Senigallia, Veronica Quagliarini, coadiuvata dal Vice Presidente Marco Paolinelli e dal giornalista Luigi Brecciaroli, che hanno condotto con competenza e sensibilità i diversi momenti dell’incontro, accompagnando gli ospiti in un viaggio tra i valori e le emozioni dello sport.

La serata è stata un momento di piacevole incontro e condivisione tra i soci e gli ospiti del club. Poi l’attenzione si è concentrata sulla straordinaria carriera sportiva di Giuseppe “Beppe” Cormio, tra i più importanti manager della pallavolo italiana. Attraverso racconti, aneddoti e curiosi episodi, è stato possibile ripercorrere le tappe più significative del suo percorso professionale, contraddistinto da passione, competenza e numerosissimi successi.

Non meno emozionante è stato l’intervento di Giovanni Gargiulo, protagonista della recente vittoria della Nazionale Italiana ai Campionati del Mondo di Pallavolo, che ha condiviso con i presenti le emozioni e le sensazioni vissute durante quel trionfo, simbolo di impegno, spirito di squadra e amore per la maglia azzurra.

Premi, riconoscimenti e momenti indimenticabili

Uno dei momenti più intensi della serata è stato quando Giovanni Gargiulo ha presentato e indossato la medaglia d’oro conquistata ai recenti Campionati del Mondo, permettendo ai presenti di ammirarla da vicino e di condividere l’orgoglio di un successo che onora tutto lo sport italiano.

Nel corso della conviviale, il Panathlon Club Senigallia ha inoltre premiato Giuseppe Cormio con una targa al merito come riconoscimento alla carriera, mentre a Giovanni Gargiulo è stato consegnato il “Preclara Virtus”, il più prestigioso premio del Club, già assegnato in passato ad atleti del calibro di Sonia Raffaeli e Beppe Bergomi, solo per citarne alcuni.

A concludere la serata, il Governatore dell’Area 5, dottor Stefano Ripanti, ha consegnato a entrambi gli ospiti due medaglie ricordo con il simbolo del Panathlon International, suggellando un incontro che ha pienamente incarnato i valori di amicizia, etica e passione sportiva che da sempre animano il Panathlon Club Senigallia.