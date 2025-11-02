Logo farmacieFarmacie di turno


Arte & gusto – Eccellenze in mostra a Senigallia dal 7 al 9 novembre 2025

Cronaca
Dal 7 al 9 novembre, la suggestiva Piazza del Duca di Senigallia ospiterà “Arte & Gusto – Eccellenze in mostra”, un evento che celebra la creatività, la qualità e la passione di artigiani e cioccolatieri del territorio.

La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Marche, in collaborazione con il Comune di Senigallia, offrirà ai visitatori tre giorni all’insegna del gusto e della bellezza con la presenza di 10 botteghe artigiane del territorio: ‘Imperfezioni di Carta’, ‘Bottega Maestro’, ‘Italia Sprint’, ‘Il Ghiretto’, ‘Emporium La Via Maestra’, ‘Tantucci con la T’, ‘Marcantognini – I colori del cioccolato’, ‘Agri La Fonte’, ‘Dolcevita di Luigi Lo Scalzo’, ‘La Mou Dolce Lab’.

I maestri cioccolatieri e gli artigiani della Via Maestra proporranno le loro creazioni frutto di maestria e innovazione: un vero e proprio assaggio di Natale, tra profumi, sapori e lavorazioni artistiche che raccontano l’identità del territorio.

“Con Arte & Gusto – sottolinea Giulia Mazzarini, responsabile comparti Artistico e Alimentazione di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbinovogliamo dare spazio al talento dei nostri artigiani e ai loro prodotti di eccellenza. Iniziative come questa non solo valorizzano il saper fare, ma contribuiscono a rendere il territorio vivo e attrattivo tutto l’anno, creando occasioni di incontro tra imprese, cittadini e visitatori”.

Il programma www.confartigianatoimprese.net/arte-gusto-eccellenze-in-mostra-arriva-in-piazza-a-senigallia/

