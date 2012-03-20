Terzo appuntamento di Autunno Resistente, la rassegna letteraria di ANPI Senigallia "Il partigiano Libero" del giornalista Marco Torcoletti verrà presentato venerdì 31 ottobre nella sede di via Cherubini 4

Dopo il primo appuntamento in compagnia di Simone Massacesi e Roberto Lucioli nella presentazione del loro “Chiedilo alla libertà: storia delle bande partigiane nelle Marche” edito da Affinità Elettive, dopo il secondo appuntamento con Francesco Bianchi e il suo notevole “Tigri e colonie” edito da Santelli Editore, torna la rassegna letteraria “Autunno Resistente” dell’ANPI Senigallia.

Il terzo libro, “Il partigiano Libero” del giornalista Marco Torcoletti ed edito da Affinità Elettive, verrà presentato venerdì 31 ottobre alle ore 19 nella sede dell’ANPI di via Cherubini 4, con la moderazione di Marco Pettinari.

Per l’occasione, a seguire, ci sarà un momento conviviale.

Come gli altri volumi, anche “Il partigiano Libero” affronta una tematica che ANPI continua ad approfondire e su cui allarga lo sguardo, dando nuove argomentazioni a episodi storici spesso dimenticati o mai del tutto sviscerati interamente.

Il 14 luglio 1944 il partigiano Libero Leonardi viene fucilato dai tedeschi nei pressi di Moie, nelle Marche, ai piedi del Monte Murano, dove si trova il campo-base del gruppo di cui è commissario politico. Nonostante giorni di torture, non tradisce i compagni di lotta.

Frutto di una meticolosa ricerca di archivio e arricchita da una serie di interviste, la storia del partigiano jesino segue l’evolversi degli eventi che vanno dall’avvento del fascismo ai convulsi giorni della liberazione. Calandosi nelle atmosfere dei luoghi, dalle fumose osterie e dai vicoli di paese in cui si aggirano furtivamente, alle montagne dove combattono a viso aperto, le vicende di Libero e di alcuni dei protagonisti della resistenza marchigiana si tingono dei colori e delle sfumature di un’epoca mai come ora ricca di spunti di riflessione.

Scrive Massimo Papini nella prefazione de “Il partigiano Libero”:

“Torcoletti non si ferma però a quelle calde ma tragiche giornate dell’estate del 1944. Sa che sono passati tanti anni da esse. Riannoda il filo della memoria, soprattutto quella condivisa, fatta certo del conferimento della medaglia d’oro al valore militare (in tutto una ventina nelle Marche), ma anche di altri passaggi istituzionali, soprattutto a Jesi e nei paesi attorno. Va più a fondo, meditando sul senso di ciò che è accaduto, al di là della retorica celebrativa. Sembra quasi che si raccolga in un silenzio riflessivo e che cerchi il senso più profondo di tutta la sua narrazione epica e tragica. Lo soccorrono il filosofo Eraclito, per cui il carattere dell’uomo è il suo destino, e lo psicologo James per cui l’uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa.”

Per la prima volta nei suoi 14 anni di fondazione, la sezione ANPI di Senigallia perseguendo i valori dell’antifascismo, la difesa della Costituzione, la cultura della memoria e della Pace, propone alla comunità tutta e alla città di Senigallia, una rassegna letteraria che sia di ispirazione, di riflessione e di stimolo per gli astanti.

Quattro libri, giornalisti, scrittori, storici insieme ad ANPI Senigallia con la moderazione di Marco Pettinari e di Orietta Candelaresi per raccontarci storie, pensieri, persone, quattro appuntamenti legati alla Resistenza nelle Marche, all’occupazione fascista in Africa, alla memoria partigiana e alla Resistenza pacifica, non violenta e non armata di un personaggio storico come Lidia Menapace.

Di seguito, l’elenco degli eventi, luogo e orario:

Venerdì 31 ottobre, ore 19:00

“Il partigiano Libero”

del giornalista Marco Torcoletti

Modera Marco Pettinari

Aperitivo a seguire

Sede ANPI Senigallia, via Cherubini 4

Venerdì 7 novembre, ore 18:00

“Lidia Menapace. Fuori la guerra dalla storia. Scritti necessari di politica e femminismo”

della giornalista Monica Lanfranco

Modera Orietta Candelaresi

In collaborazione con Scuola di Pace Vincenzo Buccelletti

Auditorium San Rocco, Piazza Garibaldi

Ingresso gratuito, la cittadinanza è invitata a partecipare.

da ANPI Senigallia Sezione Giulia Giuliani e Luigi Olivi