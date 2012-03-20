Pallacanestro Senigallia sale a 6 punti dopo 5 giornate
Tre vittorie in 4 partite per i biancorossi: la classifica
131 Letture0 commenti
Con la terza vittoria consecutiva, maturata sabato scorso 25 ottobre sul campo del Forlimpopoli 68-65, la Goldengas Senigallia sale a 6 punti dopo 5 giornate di campionato, frutto di 3 vittorie e 1 sconfitta.
I biancorossi infatti hanno giocato soltanto 4 partite.
La classifica della B2 dopo 5 giornate.
Matelica 8
Civitanova 8
Recanati 8
Porto Recanati 6
Goldengas Senigallia 6
Jesi 6
Forlimpopoli 4
Canosa di Puglia 4
Gualdo Tadino 4
Vasto 4
Termoli 2
Val di Ceppo 2
Bramante Pesaro 2
Bisceglie 1 (5 punti di penalizzazione)
Pescara 0
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!