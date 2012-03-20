Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Pallacanestro Senigallia sale a 6 punti dopo 5 giornate

Tre vittorie in 4 partite per i biancorossi: la classifica

Sport
Con la terza vittoria consecutiva, maturata sabato scorso 25 ottobre sul campo del Forlimpopoli 68-65, la Goldengas Senigallia sale a 6 punti dopo 5 giornate di campionato, frutto di 3 vittorie e 1 sconfitta.
 

I biancorossi infatti hanno giocato soltanto 4 partite.
 
La classifica della B2 dopo 5 giornate.
 
Matelica 8
Civitanova 8
Recanati 8
Porto Recanati 6
Goldengas Senigallia 6
Jesi 6
Forlimpopoli 4
Canosa di Puglia 4
Gualdo Tadino 4
Vasto 4
Termoli 2
Val di Ceppo 2
Bramante Pesaro 2
Bisceglie 1 (5 punti di penalizzazione)
Pescara 0
 
 
Andrea Pongetti
Pubblicato Mercoledì 29 ottobre, 2025 
alle ore 10:10
Tags
