Dal mare ai borghi: un press tour alla scoperta delle Marche in bicicletta
Presentato il progetto NoiMarche BikeLife: tappa anche a Senigallia
236 Letture0 commenti
Dal 22 al 24 ottobre 2025, alcuni giornalisti italiani e operatori del settore turistico hanno partecipato al press tour “Strade di Marca”, organizzato da NoiMarche BikeLife, il progetto ideato da Loredana e Sonia Miconi insieme a Mauro Fumagalli che unisce 29 Comuni marchigiani in una rete dedicata al cicloturismo e alla promozione del territorio.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!