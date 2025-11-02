Dal mare ai borghi: un press tour alla scoperta delle Marche in bicicletta Presentato il progetto NoiMarche BikeLife: tappa anche a Senigallia

Dal 22 al 24 ottobre 2025, alcuni giornalisti italiani e operatori del settore turistico hanno partecipato al press tour “Strade di Marca”, organizzato da NoiMarche BikeLife, il progetto ideato da Loredana e Sonia Miconi insieme a Mauro Fumagalli che unisce 29 Comuni marchigiani in una rete dedicata al cicloturismo e alla promozione del territorio.