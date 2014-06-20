Questore di Ancona omaggia Carabinieri delle Marche, in memoria di militari deceduti Il Questore Capocasa ha voluto omaggiare l'Arma, deponendo con il Generale Conforti una corona al monumento ai caduti

Nella mattina di venerdì 17 ottobre, il Questore di Ancona, Dott. Cesare Capocasa, accompagnato da una rappresentanza del personale in servizio presso la locale Questura, si è recato al Comando Legione Carabinieri Marche per rendere omaggio al Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà e al Carabiniere Scelto Davide Bernardello, deceduti lo scorso 14 ottobre nell’adempimento del loro dovere, investiti da un’esplosione proditoriamente provocata dagli occupanti di un edificio a Castel D’Azzano (VR).

Il Dott. Capocasa è stato accolto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Nicola Conforti, dall’Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Generale di Brigata Tito Baldo Honorati, dal Comandante Provinciale di Ancona, Colonnello Roberto Di Costanzo e da una rappresentanza di ufficiali e militari in servizio al Comando di via XXV aprile.