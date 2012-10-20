Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
SenigalliaNotizie.it
Maltempo: allerta gialla per temporali sulle Marche costiere e basso collinari

Avviso dalla Protezione Civile Regionale per sabato 27 settembre

233 Letture
Cronaca
pioggia, nuvole, maltempo

La Protezione Civile Regionale, in data 26 settembre, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 52/2025 per criticità dovuta a temporali per tutta la giornata di sabato 27 settembre 2025.

Nella giornata di sabato la discesa di una perturbazione porterà un aumento dell’instabilità atmosferica. Nel pomeriggio, sviluppo di temporali sparsi nelle zone basso collinari e costiere centro meridionali localmente intensi con esaurimento dei fenomeni a fine pomeriggio. In serata il transito di una linea di instabilità fredda darà luogo a rovesci o temporali sparsi, localmente intensi, nelle zone basso collinari e costiere centro settentrionali. Contestualmente al transito dell’aria fredda in serata, lungo la costa centro settentrionale aumenterà la ventilazione da nord ovest con raffiche fino a vento fresco o forte.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).

Dal Comune di Senigallia
Pubblicato Venerdì 26 settembre, 2025 
alle ore 15:48
