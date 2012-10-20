Logo farmacieFarmacie di turno


LAV: nelle Marche presidi di sensibilizzazione contro la caccia

Iniziativa domenica 21 settembre 2025, in occasione dell'apertura della stagione venatoria

Associazioni
caccia, cacciatori, stagione venatoria

Domenica 21 settembre si apre la stagione di caccia. Quest’anno in un contesto politico sempre più ostile agli animali, visto che la maggioranza parlamentare sta procedendo a tappe forzate per approvare con estrema urgenza il DDL 1552, che promette la demolizione delle ultime tutele garantite agli animali selvatici, consegnando ancora più territori e animali al piombo dei cacciatori.

Animalisti Italiani, ENPA, LAC, LAV, Lndc Animal Protection e OIPA hanno risposto a questo attacco frontale alla vita degli animali, raccogliendo oltre 50mila firme a sostegno di una proposta di Legge di iniziativa popolare che prevede l’abolizione della caccia, il rafforzamento della tutela di orsi e lupi e l’incremento delle aree protette.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
