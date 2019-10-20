“Sulla terapia del dolore la giunta Acquaroli penalizza tanti centri della nostra Regione” Mangialardi (PD): "Ci chiediamo i motivi che hanno portato a individuare in Macerata l’unico hub"

222 Letture Politica

Con una delibera ferragostana approvata senza alcun coinvolgimento della commissione consiliare competente, dei medici, delle associazioni la Giunta Acquaroli ha deciso di revisionare la Rete della Terapia del Dolore delle Marche assegnando al Centro di Macerata il ruolo di unico hub regionale e relegando tutti gli altri centri al ruolo di comprimari (spoke), assegnando compiti e funzioni estremamente limitativi e che comporteranno una drastica riduzione dell’operatività.

Un vero e proprio atto di forza, tipico di questa Giunta che diserta i tavoli, evita la collegialità delle decisioni che preferisce prendere al chiuso dei palazzi del potere senza coinvolgere nessuno.

Ci chiediamo i motivi che hanno portato a individuare in Macerata l’unico hub, ragioni che, se ci sono, non vengono minimamente articolate nella delibera.

La destra, che aveva promesso maggiore distribuzioni dei servizi e maggiore prossimità ai territori, in questo come in altri casi ha invece centralizzato inspiegabilmente tutto su un solo luogo. I pazienti che vogliono rivolgersi agli strumenti della terapia del dolore dovranno affrontare lunghi spostamenti per raggiungere Macerata, visto che nei centri spoke potranno fare la prima visita e poco più.

Una decisione in aperta contraddizione non solo con le promesse non mantenute, ma anche con l’impostazione che la destra ha voluto imprimere alla riforma sanitaria. Avendo creato 5 AST e 2 aziende totalmente indipendenti e apertamente in competizione tra di loro, essendo la terapia del dolore una prestazione inclusa nei LEA e non tempo-dipendente, non si capisce per quale motivo l’AST di Macerata dovrebbe essere così privilegiata a scapito delle altre realtà territoriali.

L’effetto immediato di questa delibera, che la Giunta ha improvvidamente voluto approvare senza attendere l’esito delle elezioni e che farebbe meglio a ritirare avviando un confronto vero, avrà l’effetto immediato di precludere attività e prestazioni che venivano fino ad oggi erogati nei vari centri della Regione.

Un altro, l’ennesimo esempio di malgoverno nel merito e nel metodo in ambito sanitario.

Maurizio Mangialardi