Fulvi Dr. Marco
In anteprima nazionale proiezione prima puntata serie tv Balene girata nelle Marche

Venerdì 19 settembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona: talk con regista Alessandro Casale e attori Laura Adriani, Paolo Sassanelli

Cultura e Spettacoli
Riprese della fiction Balene

In anteprima nazionale per il pubblico verrà proiettata ad Ancona la prima puntata della nuova attesa miniserie televisiva Balene, interamente girata nelle Marche, venerdì 19 settembre, alle ore 20,30, nella storica e suggestiva cornice della Mole Vanvitelliana di Ancona, all’Auditorium Orfeo Tamburi.

La serie, tratta dal romanzo omonimo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, coprodotta da Rai Fiction e Fastfilm Srl è stata realizzata con il contributo di Regione Marche PR-FESR 2021-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission in quanto vincitrice del bando cinema 2024.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
