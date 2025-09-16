“Non ci può essere cinema senza festival” Confluenze: "Azzerati da Regione Marche fondi al segmento. Vogliamo credere sia una dimenticanza. Aspettiamo risposte"

Nel 2025 la Regione Marche ha deciso improvvisamente di cancellare un sostegno economico fondamentale, azzerando i fondi destinati al segmento dei festival, delle rassegne e dei premi cinematografici, come se la promozione del cinema e dell’audiovisivo nei territori non sia parte di una filiera, fondamentale per creare consapevolezza, attrazione turistica e per costruire un raccordo con le istituzioni culturali e il mondo della scuola.

Ringraziamo CNA Cinema e Audiovisivo Marche per aver voluto e promosso un momento di confronto, che ha coinvolto il Coordinamento dei festival di cui facciamo parte anche noi con Il Festival del Cinema di Senigallia, giunto quest’anno alla dodicesima edizione che si svolgerà nel mese di Ottobre.

La scelta della Regione Marche ha spiazzato tutti, in particolare le associazioni del terzo settore come noi che da anni organizzano con passione e dedizione appuntamenti e rassegne fondamentali nei territori, una scelta che non è stata motivata da alcuna spiegazione e per penalizzare irrimediabilmente il lavoro e la programmazione di tanti festival.

“Vogliamo credere che si sia trattato di una dimenticanza e non di una precisa scelta politica”.

Aspettiamo una risposta, e lo facciamo insieme a: Fabriano Film Fest, Civitanova Film Festival, Scollinare Film Festival (Tolentino) , Cineoff (Ancona), Incanto (Pesaro), Festival del cinema Pirata (San Benedetto del Tronto) CineFortunae – Capolavori restaurati by the Sea (Fano) La Poesia che si vede – Festival internazionale di Videopoesia (Ancona), Sinfonie di Cinema (Montefiore dell’Aso), C.R.O.C. Una specie di cinema (Ussita), Premio Internazionale Alma (Pesaro), Assai Essai – Cine Contagi (Fermo), Non è vero, Pianeta donna: ieri, oggi e domani (Jesi), Conero Film + ADV Festival (Ancona) , Videobox (Pesaro), Overtime Film Festival (Macerata), San Benedetto International Film Fest e Midnight Dream concorso letterario e poetico a tema Cinema, Cinesophia, Ma non farmi ridere! Cine-corti-comici nella regione dei 100 teatri, Corti al castello (Moresco, FM), Cinema sotto le stelle, Cinema sotto le torri, Grifo Festival- Orange the world. International short Film (Chiaravalle).