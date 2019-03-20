Nuovo sistema informativo aziendale al debutto all’ospedale Senigallia Progetto digitalizzazione al via in questi giorni in tutta AST Ancona

Dopo le due settimane di formazione ai dipendenti entra nel vivo questa settimana il progetto di informatizzazione aziendale. Si parte con l’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia, poi a seguire saranno coinvolte tutte le altre strutture aziendali.

L’introduzione del nuovo sistema informativo è un processo di grande impatto nell’operatività dei percorsi che coinvolge il pronto soccorso, i nuovi ricoveri ed il blocco operatorio. Il nuovo sistema informativo è predisposto inoltre per alimentare il Fascicolo sanitario elettronico con i dati ed i documenti prodotti dai processi ospedalieri (ad esempio le lettere di dimissione e i verbali di pronto soccorso).

Dopo una prima fase di rodaggio del sistema verrà anche introdotta la firma digitale dei documenti, che verranno pubblicati nel FSE (fascicolo sanitario elettronico) e resi disponibili ai cittadini ed ai loro medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. Si tratta indubbiamente di un percorso di miglioramento lavorativo e gestionale sia per gli addetti ai lavori sia per l’utenza in quanto rientra in un programma più ampio e omogeneo di accessibilità ai servizi sanitari per i cittadini.

In questi primi giorni di transizione nel nuovo sistema potrebbero verificarsi dei rallentamenti informatici dovuti all’entrata a regime dei nuovi programmi. L’Azienda si scusa anticipatamente se ci dovesse essere qualche disagio in questa fase di passaggio rivolta comunque ad un unico obiettivo che è quello di andare verso un efficientamento del sistema che, una volta a regime, porterà grossi benefici sia agli operatori sia agli utenti.

